BM, 874 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu - Son Dakika
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BM, 874 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

02.03.2022 15:31
BM, 874 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında dün itibariyle 874 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşında dün itibariyle 874 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.

Buna göre, 24 Şubat'tan 1 Mart'a kadar geçen sürede yüzde 51,9'u Polonya'ya olmak üzere 874 bin 26 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti.

Polonya'ya 453 bin 982, Macaristan'a 116 bin 348, Moldova'ya 79 bin 315, Slovakya'ya 67 bin, Romanya'ya 44 bin 540, Rusya'ya 42 bin 900, Belarus'a 341 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 69 bin 600 mülteci geçti.

BMMYK, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiğini bildirdi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısı yapıyor.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, 874 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu - Son Dakika


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