BM, 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM, 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı... - Son Dakika

BM, 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı...

13 dakika önce

BM, 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı İdlib için ateşkes çağrısı yaptı.

BM, 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı..., System.String[]

BM, 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı İdlib için ateşkes çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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