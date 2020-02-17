Son Dakika › Güncel › BM, 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı... - Son Dakika
BM, 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı...
13 dakika önce
BM, 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı İdlib için ateşkes çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:14 Kaynak: AA
BM, 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı İdlib için ateşkes çağrısı yaptı.
Son Dakika Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti