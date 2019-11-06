BM: ABD'nin çekilmesi bekleniyordu
6 saat önce
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini 'beklenen bir durum' olarak değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:34 Kaynak: DHA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini 'beklenen bir durum' olarak değerlendirdi.
Dujarric, "ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekildiğinin resmi olarak bildirildiği açıklandı ve bu nedenle bekleniyordu. Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlılığımız değişmedi" ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü
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-Dujarric'in açıklamaları
-Obama'nın Paris Anlaşması konusunda arşiv görüntüler
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