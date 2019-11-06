Son Dakika Haberleri: Bm abd'nin çekilmesi bekleniyordu
Son Dakika Güncel Bm abd'nin çekilmesi bekleniyordu

Bm abd'nin çekilmesi bekleniyordu

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini 'beklenen bir durum' olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini 'beklenen bir durum' olarak değerlendirdi.

Dujarric, 'ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekildiğinin resmi olarak bildirildiği açıklandı ve bu nedenle bekleniyordu. Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlılığımız değişmedi' ifadelerini kullandı.

Bm abd'nin çekilmesi bekleniyordu

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Sekreter, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:52 Kaynak: DHA
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