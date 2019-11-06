Son Dakika Haberleri: Bm abd'nin çekilmesi bekleniyordu
Son Dakika Güncel Bm abd'nin çekilmesi bekleniyordu

Bm abd'nin çekilmesi bekleniyordu

8 saat önce

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini 'beklenen bir durum' olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini 'beklenen bir durum' olarak değerlendirdi.

Dujarric, 'ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekildiğinin resmi olarak bildirildiği açıklandı ve bu nedenle bekleniyordu. Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlılığımız değişmedi' ifadelerini kullandı.

Bm abd'nin çekilmesi bekleniyordu

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Sekreter, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Trump'a seçim şoku: Eyalet seçimlerinde bir çok yeri Demokratlara kaptırdı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD ve İsrail'den yeni kara propaganda: Türkiye nükleer silah sahibi olmak istiyor Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:31:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bm abd'nin çekilmesi bekleniyordu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]