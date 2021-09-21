BM, ABD'nin Haitili düzensiz göçmenleri geri göndermesinden endişeli - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Haitili düzensiz göçmenleri sınır dışı etmesinden endişe duyulduğunu, sınırda bekleyen ve ülkelerinde şiddete maruz kalmaktan korkan insanların sığınma talep etme hakları olduğunu bildirdi.

ABD basınına yansıyan görüntülerde hafta sonu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio Uluslararası köprünün altında toplandığı görülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Marta Hurtado, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine, "Bütün bu göçmenlerin, mültecilerin ve sığınmacıların (Haiti'nin başkenti) Port-au-Prince'e nakledildiğini gördük ve bu görüntülerden rahatsız olduk." dedi.

Hurtado, düzensiz göçmenlerin başvurularının ABD tarafından bireysel olarak değerlendirmeye alınmamasından ciddi endişe duyduklarını belirterek, "Bu nedenle, belki de bu insanlardan bazıları ihtiyaç duydukları korumayı alamadılar." ifadesini kullandı.

Bazı göçmenlerin, siyasi kargaşa içinde olan Haiti gibi bir ülkede evlerine geri gönderilme konusunda samimi endişelere sahip olabileceğine dikkati çeken Hurtado, bu insanların sınır dışı edilmesinden kaygılandıklarını vurguladı.

Hurtado, ABD'ye, Haitili düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeme çağrısında bulunarak, sınırda bekleyen ve ülkelerinde şiddete veya zulme maruz kalmaktan korkan insanların sığınma talep etme hakları olduğunu kaydetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin ABD sınırına yakın kentlerinde, sayıları 14 bini geçen Haitililer, ABD'ye geçmek için iltica taleplerinin kabul edilmesini bekliyor.