BM, ABD ve Körfez ülkeleri yetkilileri KİK genel merkezinde Yemen'i görüştü - Son Dakika
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BM, ABD ve Körfez ülkeleri yetkilileri KİK genel merkezinde Yemen'i görüştü

10.04.2022 22:49
BM, ABD ve Körfez ülkeleri yetkilileri KİK genel merkezinde Yemen'i görüştü

Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Körfez ülkeleri yetkilileri, Yemen'deki ateşkes ve Safir petrol tankerinin sebep olabileceği çevre felaketini önleme planına ilişkin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) genel merkezinde toplantı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Körfez ülkeleri yetkilileri, Yemen'deki ateşkes ve Safir petrol tankerinin sebep olabileceği çevre felaketini önleme planına ilişkin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) genel merkezinde toplantı yaptı.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konseyin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki merkezinde yapılan görüşmeye KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ve Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinatörü David Grisley katıldı.

Yemen'deki insani yardım kuruluşlarının çabalarının ele alındığı toplantıda, ateşkese destek olacak bölgesel ve uluslararası çabaların ve koordinasyonun güçlendirilmesi meselesi konuşuldu.

Yetkililer ayrıca, Safir petrol tankının sebep olabileceği olası bir çevresel ve ekonomik felaketten kaçınmak için çalışma planını gözden geçirdi.

Planla ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmezken KİK Genel Sekreteri Hacraf, Safir petrol tankı kriziyle ilgili çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Safir petrol tankerinde "sızıntı" tehlikesi

Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda 2015'ten bu yana demirli bulunan ve içerdiği 1 milyon varili aşkın petrolle sızıntı tehlikesi taşıdığı belirtilen Safir tankeri, Yemen'de çatışan taraflar arasında sorun teşkil ediyor.

BM, olası bir sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize dökülen petrolden 4 kat daha fazla olacağı konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.

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Kaynak: AA

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