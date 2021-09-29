BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: "Etiyopya'daki kriz vicdanımızdaki bir leke" - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaşanan insani krizin vicdanlardaki bir leke olduğunu belirtti.

Griffiths, basına yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde çocuklar başta olmak üzere insanların açlıktan öldüğüne dikkati çekti.

Bölgeye gıda ve tıbbi yardım çağrısında bulunan Griffiths, "Etiyopya'daki kriz vicdanımızdaki bir leke." ifadesini kullandı.

Griffiths, Etiyopya'da 1980'lerde yaşanan ve yaklaşık 1 milyon insanın ölmesine neden olan kıtlığı hatırlatarak, aynı şeyin yeniden yaşanmamasını umduklarını kaydetti.

Tigray bölgesine ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin sadece yüzde 10'unun ulaşabildiğini belirten Griffiths, "İnsanlar normal yemek yerine çiçek, bitki ve kök tüketiyor." açıklamasını yaptı.

Griffiths, gıda yetersizliği nedeniyle insanların ölmeye başlayacağına dikkati çekerek yardım çağrısında bulundu.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz artıyor

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz arttı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 10 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Sadece Tigray eyaletinde 5,2 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale gelirken, kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı da 400 bini buldu.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.