BM, Afganistan'a 4,4 milyar dolarlık yardım çağrısını 8 milyar dolara çıkardı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan için daha önce yaptığı 4,4 milyar dolar yardım çağrısını 8 milyar dolara çıkardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'da durumun "pamuk ipliğine bağlı" olduğuna dikkati çekti.

Afganistan'da ekonominin çökmenin eşiğine geldiğini söyleyen Guterres, "Günlük hayat, Afganlar için donmuş bir cehenneme dönüştü." dedi.

Afganistan'da nüfusun yarısından fazlasının açlıkla karşı karşıya olduğunu ve son 20 yılın en kötü kuraklığının 9 milyon kişiyi kıtlığın eşiğine getirdiğini ifade eden Guterres, nüfusun yüzde 80'den fazlasının ise temiz içme suyuna erişiminin olmadığını belirtti.

Afgan ekonomisinin çökmesinin büyük bir göçü de beraberinde getireceği uyarısı yapan Guterres, Afganistan'ın dondurulan döviz rezervlerinin serbest bırakılması ve Afganistan Merkez Bankasının yeniden devreye sokulması çağrısı yaptı.

Guterres, Dünya Bankası'nı Afganistan'ın yeniden inşası için ayrılan fondan geriye kalan 1,2 milyar doları da derhal serbest bırakmaya davet etti.

"Afganistan'a yardım etmezsek bedelini ağır öderiz"

Antonio Guterres, "Afganların bu fırtınayı atlatmasına yardım etmezsek bölge ve dünya bunun bedelini ağır ödeyecek." şeklinde konuştu.

BM Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons ise Afganistan için daha önce 4,4 milyar dolar yardım çağrısı yaptıklarını ancak ilave 3,6 milyar dolara daha ihtiyaç duyulduğunu, 2022'de 8 milyar dolar gerekeceğini söyledi.