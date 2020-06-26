BM: Afganistan'da 12,4 milyon sivil akut gıda güvensizliği yaşıyor - Son Dakika

BM: Afganistan'da 12,4 milyon sivil akut gıda güvensizliği yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da 12,4 milyon sivilin çatışmalar, yüksek gıda fiyatları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da 12,4 milyon sivilin çatışmalar, yüksek gıda fiyatları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

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BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) kıdemli sözcüsü Elisabeth Byrs, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında Afganistan'daki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki gıda krizinin endişe verici boyutlara ulaştığını dile getiren Byrs, "Afganistan'daki Kovid-19 salgını, bir sağlık krizinden gıda ve geçim krizine dönüştü. Kovid-19'un sosyoekonomik etkisi, hem kentsel hem de kırsal alanlarda en savunmasız topluluklara darbe vuruyor." diye konuştu.

Byrs, 12,4 milyon sivilin çatışmalar, yüksek gıda fiyatları ve Kovid-19 salgını nedeniyle akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldığını bildirerek, "Bu rakamın haricinde 4 milyon kişi de gıda güvensizliğinin acil durumuyla karşı karşıya ve acil yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

Savunmasız durumdaki Afganların uygun fiyata gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak için komşu ülkelere sınırları açık tutma çağrısında bulunan Byrs, böylelikle Afgan halkının tedarik zincirinin işlemesiyle derin nefes alacağını kaydetti.

Byrs, 2020'nin ikinci yarısında Afganistan halkına "hayat kurtarıcı insani yardımların" yapılabilmesi için WFP'nin acil 53 milyon dolar fona ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

UNICEF'ten korkutan rakamlar

Öte yandan aynı toplantıda konuşan BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Sözcüsü Marixie Mercado da "Son verilerimiz, yaşamı tehdit eden yetersiz beslenmeden muzdarip beş yaşın altındaki çocukların sayısının ocak ayında 690 binden mayısta tahmini 780 bine yükseldiğini göstermektedir. Bu kısa süredeki yüzde 13'lük artış inanılmaz derecede endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Mercado, şiddetli akut gıda güvensizliği yaşayan çocukların özellikle kızamık ve ishal gibi komplikasyonlarla ölümün eşiğinde olduğunu vurgulayarak, bu çocukların özel tedaviye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

UNICEF Sözcüsü, Afganistan'daki mevcut insani krizin çok daha kötüleşeceğine yönelik derin endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:37 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya BM: Afganistan'da 12,4 milyon sivil akut gıda güvensizliği yaşıyor - Son Dakika Dünya

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