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BM: Afganistan'da en az 18,8 milyon kişi akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya - Son Dakika

BM: Afganistan'da en az 18,8 milyon kişi akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya

19.11.2021 16:17
BM: Afganistan'da en az 18,8 milyon kişi akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afganistan'da akut gıda güvensizliği ile yüzleşen insan sayısının en az 18,8 milyon olduğunu ve bu sayının yıl sonuna kadar 22,8 milyona yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afganistan'da akut gıda güvensizliği ile yüzleşen insan sayısının en az 18,8 milyon olduğunu ve bu sayının yıl sonuna kadar 22,8 milyona yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Merkezi Roma'da olan BM kuruluşundan yapılan açıklamada, Afgan halkının yaygın kuraklık, kırsal geçim kaynaklarının ve ekonominin çöküşüyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, FAO'nun tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için farklı bölgelerde çiftçi ve besicilere hayat kurtaran yardımlar sağladığı ancak çok daha fazlasına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

FAO açıklamasında, "Afganistan'da bugün en az 18,8 milyon insan akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Günlük olarak kendilerini besleyemiyorlar ve bu sayının 2021 sonunda 22,8 milyon kişiye yükselmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, "Afganistan'ın açlık tuzağından kurtulmasına yardım etmemiz gerekiyor. Milyonlarca Afgan, hayvanları ölürse ya da tarlaları ekilmezse felaketin eşiğindeler. Tarım ve hayvancılıkta üretim için acil yatırım gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, FAO'nun bu kış ve gelecek bahar aylarında 5 milyon kişiye ulaşması için 115 milyon dolara ihtiyacı olduğu, ayrıca geçim kaynaklarının çökmesi ile geniş çaplı yerinden edilmeleri önlemek ve FAO'nun insani müdahalesini finanse edebilmek için 2022'de 85 milyon dolar daha gerektiği belirtildi.

Bu arada, FAO'nun Afganistan Temsilcisi Richard Trenchard da Afgan çiftçilerin yeniden gıda üretebilmeleri için nakit ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Tarım bekleyemez, Afganistan halkı bekleyemez." ifadesini kullandı.

Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Afganistan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Afganistan'da en az 18,8 milyon kişi akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya - Son Dakika


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