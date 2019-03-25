Son Dakika Haberleri: Bm: Afganistan'da Hava Saldırısında 10'u Çocuk, 13 Sivil Hayatını Kaybetti

Bm: Afganistan'da Hava Saldırısında 10'u Çocuk, 13 Sivil Hayatını Kaybetti

28 dakika önce

– Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da uluslararası askeri kuvvetler tarafından bir hava saldırısı gerçekleştiğini ve saldırı sonucu 10'u çocuk olmak üzere 13 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bm: Afganistan'da Hava Saldırısında 10'u Çocuk, 13 Sivil Hayatını Kaybetti, System.String[]
– Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da uluslararası askeri kuvvetler tarafından bir hava saldırısı gerçekleştiğini ve saldırı sonucu 10'u çocuk olmak üzere 13 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hava saldırısı, Afganistan'ın Kündüz şehrine yakın olan Telawka semtinde meydana geldi. Birleşmiş Milletler'in Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gecede yapılan hava saldırısında 13 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yayınlanan raporda, hayatını kaybeden 13 kişiden 10'unun çocuk olduğu ve 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Hava saldırısını Kündüz şehrinde 'Taliban'a karşı yapılan operasyonlar sırasında' gerçekleştiğini belirten Birleşmiş Milletler, bölgede hayatını kaybeden sivillerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışıldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:08 Kaynak: DHA

Afganistan, Birleşmiş Milletler, Dünya
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