BM, Afganistan'da insani yardım için 340 milyon dolar bağış talebinde bulundu - Son Dakika
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BM, Afganistan'da insani yardım için 340 milyon dolar bağış talebinde bulundu

17.03.2022 14:45
BM, Afganistan'da insani yardım için 340 milyon dolar bağış talebinde bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan'da yerinden edilen ve korumasız durumdaki sivillere yardım sağlamak için 340,3 milyon ABD doları bağış çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan'da yerinden edilen ve korumasız durumdaki sivillere yardım sağlamak için 340,3 milyon ABD doları bağış çağrısı yaptı.

Afganistan ziyareti sonrası yazılı açıklama yapan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, ülkedeki "insani yardım ihtiyacının giderek arttığı ve çok sayıda ana babanın, ailesini geçindirmekte zorlandığı" bilgisini paylaştı.

Grandi, Afganistan'da çatışmalar nedeniyle 3,4 milyona yakın kişinin yerinden edildiğini belirterek, "Ülkede bu yıl 24 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı bulunuyor. Gerekli insani yardımın sağlanması için bağışçılara çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Afganistan'da İnsani Yardım Planı (HRP) kapsamında çalışan kuruluşların, ülkede 22 milyon kişiye yardım ulaştırabilmek için toplam 4,44 milyar dolar yardıma ihtiyaç duyduğu bilgisini veren Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Afganistan'da yerinden edilen ve diğer savunmasız siviller için bu yıl 340,3 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Grandi, şimdiye kadar talep edilen yardımların sadece yüzde 28'inin kendilerine ulaştığının altını çizerek, "geç ve yetersiz kalan yardımların ülkede kötü sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

Afganistan'da durumun sadece insani yardımlarla düzelmeyeceğine de dikkati çeken Grandi, ülkedeki bankacılık sisteminin yeniden canlandırılması ve ekonomik kalkınma projelerinin devamının sağlanmasının da hayati önem taşıdığını söyledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Afganistan, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Afganistan'da insani yardım için 340 milyon dolar bağış talebinde bulundu - Son Dakika


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