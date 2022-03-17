BM, Afganistan'da kalmaya devam edecek - Son Dakika
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BM, Afganistan'da kalmaya devam edecek

17.03.2022 17:52
BM, Afganistan'da kalmaya devam edecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresini uzatmasıyla örgüt ülkede kalmaya devam edecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresini uzatmasıyla örgüt ülkede kalmaya devam edecek.

Konsey, UNAMA'nın görev süresini 17 Mart 2023'e kadar 1 yıl daha uzattı.

UNAMA'nın görev süresinin uzatılmasına 15 üyeli BMGK'de 14 ülke destek verirken Rusya oylamada çekimser kaldı.

BM'nin Afganistan'da tüm siyasi aktörlerle ve yetkililerle çalışmaya devam edeceği belirtilen kararda, özellikle kadınların da eşit bir şekilde temsil edileceği kapsayıcı ve temsili bir hükümet kurulması ile kadın, kız çocukları ve azınlıkların haklarına saygı duyulması çağrısı yapıldı.

UNAMA, Afganistan'da 2002 yılından beri görev yapıyor.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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