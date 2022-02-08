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BM: Afganistan'da kaybolan 6 kadın aktivistten haber alınamıyor - Son Dakika

BM: Afganistan'da kaybolan 6 kadın aktivistten haber alınamıyor

08.02.2022 21:12
BM: Afganistan'da kaybolan 6 kadın aktivistten haber alınamıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da yaklaşık 3 hafta önce kaybolan 6 kadın aktivistten hala haber alınamadığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da yaklaşık 3 hafta önce kaybolan 6 kadın aktivistten hala haber alınamadığını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, " Kabil'de kadın hakları protestoları nedeniyle gözaltına alınan ya da kaçırılan kadın aktivistler ve akrabalarının nerede oldukları ve sağlık durumları hakkında hala bir haber yok." dedi.

Dujarric, kaybolan kadın aktivistler hakkında Taliban'dan bilgi istediklerini belirterek, şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.

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Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Afganistan'da kaybolan 6 kadın aktivistten haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM: Afganistan'da kaybolan 6 kadın aktivistten haber alınamıyor - Son Dakika
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