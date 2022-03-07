BM, Afganistan'da Taliban ile çalışmayı sürdüreceğini açıkladı - Son Dakika
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BM, Afganistan'da Taliban ile çalışmayı sürdüreceğini açıkladı

07.03.2022 20:28
BM, Afganistan'da Taliban ile çalışmayı sürdüreceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan'da insan haklarını korumak için ülkede kontrolü ele geçiren Taliban ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan'da insan haklarını korumak için ülkede kontrolü ele geçiren Taliban ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumunda konuşan Bachelet, Afganistan'daki insani durumu değerlendirdi.

Bachelet, ülkede çatışmaların büyük oranda azalmasına rağmen insan hakları durumunun hala endişe verici olduğunun altını çizerek, "Önceki hükümet üyeleri için daha önce defalarca güvenlik garantisi verilmesine rağmen, geçen yıl ağustostan bu yana 100'den fazla Afgan Ulusal Güvenlik ve Savunma Birlikleri personelinin, fiili otoriteler tarafından yargısız infazla öldürüldüğü haberini aldık." dedi.

Ülkedeki Taliban geçici hükümetine hukuki sorumlulukları yerine getirme çağrısını sürdüreceğini vurgulayan Bachelet, özellikle kadınların eğitime katılımının ülkenin geleceği ve kalkınması için önem arz ettiğini kaydetti.

Bachelet, BM'nin bu süreçte ülkede faaliyet göstermesinin önemine dikkati çekerek, "Afganistan'daki insan hakları çalışanlarımız, Afgan halkının haklarının korunması ve desteklenmesi için fiili otoriteyle çalışmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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