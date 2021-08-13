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BM: "Afganistan'daki güvenlik durumunu saat başı değerlendiriyoruz" - Son Dakika

BM: "Afganistan'daki güvenlik durumunu saat başı değerlendiriyoruz"

13.08.2021 21:46
BM:

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin Afganistan'daki güvenlik durumunu "saat başı" değerlendirdiğini belirterek, personellerin bir kısmının başkent Kabil'e taşındığını ancak tahliye gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin Afganistan'daki güvenlik durumunu "saat başı" değerlendirdiğini belirterek, personellerin bir kısmının başkent Kabil'e taşındığını ancak tahliye gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da ilerleyişini hızlı bir şekilde sürdüren Taliban son 8 günde 18 vilayetin merkezinde kontrol sağlarken, Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi nedeniyle endişelenen ülkeler, Afganistan'da bulunan vatandaşları, askerleri ve diplomatik misyonlarını tahliye etmeye başlamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric'ten ülkedeki BM personelinin tahliye edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama geldi. BM Sözcüsü Dujarric basına verdiği demeçte, "Afganistan'daki güvenlik durumunu kelimenin tam anlamıyla saat başı değerlendiriyoruz. BM personelinin bir kısmı başkent Kabil'e taşındı ancak tahliye gibi bir durumun söz konusu değil" dedi.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE KABİL'DE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

BM personeli için Taliban'ın etki gücünün fazla olmadığı farklı yerleri değerlendirdiklerini belirten Dujarric, "En iyi ve en kötü durum için her zaman acil durum planları vardır. Bu noktada elimizden geldiğince Kabil'de kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılın başından bu yana Afganistan genelindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 400 bin kişinin yerinden edildiğini söyleyen Dujarric, 1 Temmuz ile 12 Ağustos arasında ülke sınırları içinde 10 bin 350 kişinin başkent Kabil'e kaçtığını aktardı.

Öte yandan Afganistan'da 3 bini ulusal, 300'ü ise uluslararası olmak üzere yaklaşık 3 bin 300 BM personeli bulunuyor.

ABD VE İNGİLTERE, TAHLİYELERE DESTEK İÇİN KABİL'E ASKER GÖNDERECEK

ABD ve İngiltere, Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişini sürdürmesi üzerine tahliyelere destek olmak amacıyla Kabil Havalimanı'na asker göndereceklerini açıklamıştı. Kabil'e ABD'nin 3 bin, İngiltere'nin ise 600 asker göndereceği bildirilmişti. Hollanda, Norveç ve Almanya da Afganistan'daki vatandaşlarına en kısa sürede Afganistan'ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Vatandaşlarına ülkeyi tarifeli uçaklarla terk etmeleri uyarısında bulunan Almanya, güvenlik durumunun giderek kötüleştiği için ticari uçuşların ne kadar daha devam edeceği konusunda garanti verilemeyeceğini belirtmişti.

ALMANYA'DAN MALİ YARDIMI KESME TEHDİDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, Taliban güçlerinin Afganistan'da ilerleyişini endişeyle takip ettiklerini dile getirmişti. Taliban'ın halifeliği getirmesi, ülkeyi tamamen ele geçirmesi durumunda Afganistan'a her yıl yapılan 430 milyon euroluk yardımı keseceklerini söyleyen Maas, NATO ve uluslararası yardımlar olmadan Afganistan'ın tek başına ayakta duramayacağını ifade etmişti.

BAŞKENT, TALİBAN KISKACINDA

Taliban militanları, ülkenin 34 vilayetin 18'inin merkezinde, Afgan hükümeti ise 16 vilayetin kontrolünü elinde bulunduruyor. Taliban, başkent Kabil'i kuzey ve güneyden kıskacına alırken, ABD'li bir yetkili geçtiğimiz günlerde Taliban'ın başkenti 30 gün içinde kuşatabileceğini ifade etmişti.

BİDEN 14 NİSAN'DA GERİ ÇEKİLMEYİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını açıklamıştı.

-İHA-

BM: Afganistan'daki güvenlik durumunu saat başı değerlendiriyoruz

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Afganistan, Kabil, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BM: 'Afganistan'daki güvenlik durumunu saat başı değerlendiriyoruz' - Son Dakika


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