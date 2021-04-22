BM, Afganistan'daki ihtilafı sona erdirmek için Doha görüşmelerinde ilerleme istiyor - Son Dakika

BM, Afganistan'daki ihtilafı sona erdirmek için Doha görüşmelerinde ilerleme istiyor

22.04.2021 19:37
BM, Afganistan'daki ihtilafı sona erdirmek için Doha görüşmelerinde ilerleme istiyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), savaşan Afgan grupların mevcut Doha barış müzakerelerinde ilerleme göstermeleri gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), savaşan Afgan grupların mevcut Doha barış müzakerelerinde ilerleme göstermeleri gerektiğini belirtti.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, Afganistan için barış çabalarının durdurulmaması gerektiği ifade edildi.

BM'nin barış çabalarını devam ettirmek, adil ve kalıcı bir barış anlaşmasına giden yola odaklanmayı sürdürmek için Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban'ın temsilcileriyle görüşmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, savaşan Afgan grupların mevcut Doha barış müzakerelerinde ilerleme göstermeleri gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul barış konferansının, tüm taraflar için büyük bir fırsat olduğu ve konferansın ertelenmesinin Afgan barış sürecine dahil olan taraflara bu konuda iyi düşünmeleri için bir fırsat daha sunduğu belirtildi.

BM'nin Afganistan'daki savaşı sonlandırmak için barış sürecini desteklediğinin altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Gani'den Taliban'a "barış" çağırısı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesiyle Taliban'ın savaşması için hiçbir bahanenin kalmayacağını söyledi.

Gani, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde katıldığı bir törende yaptığı konuşmasında, Taliban'ın da artık savaşı bırakarak ülkenin kalkınmasına destek vermesini istediklerini belirtti.

Taliban'ın savaş yolunu tercih etmesi halinde onlarla savaşmaya hazır olduklarını vurgulayan Gani, "Eğer Taliban barış yolunu seçerse her şey çok iyi olur." dedi.

Gani, yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmasının ardından da güvenlik sorunu yaşanmayacağını ve güvenlik güçlerinin ülke topraklarını koruyacak kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Nisan'da İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Taliban, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Afganistan'daki ihtilafı sona erdirmek için Doha görüşmelerinde ilerleme istiyor - Son Dakika


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