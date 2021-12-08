Üye Girişi
BM, Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini belirtti - Son Dakika

BM, Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini belirtti

08.12.2021 16:02
BM, Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini belirtti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini duyurdu.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Afgan halkının kışın gelmesiyle, sağlık hizmetlerinin yetersizliği, feci gıda krizi, kuraklık, kızamık salgınları, çocuk felci ve diğer önlenebilir hastalıklarla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Afganistan'da sağlık sisteminin çöküşünü önlemek, Afgan çocuklara, ailelerine gıda, eğitim ve diğer hayati sosyal hizmetleri sağlamak için 2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, bu paranın, yarısı çocuklardan oluşan Afganistan'daki 24 milyondan fazla kişinin acil ihtiyaçlarını karşılayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan'daki mevcut insani durumun özellikle çocukları etkilediği, milyonlarca Afgan çocuğun açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

UNICEF'e göre, Afganistan'daki beş yaşın altındaki çocukların yarısının gıda krizi, içme suyuna yetersiz erişim nedeniyle 2022'ye kadar ciddi şekilde yetersiz beslenme riskine maruz kalacağı tahmin ediliyor.

UNICEF verilerine göre 2021'de Afganistan'da 60 binden fazla kızamık vakası kaydedildi.

Her 10 Afgan vatandaşından 8'inin temiz içme suyuna erişiminin olmadığı aktarılan açıklamada, ayrıca, Afgan öğretmenlerin maaşları ödenmediği takdirde 10 milyon çocuğun eğitim ve okuldan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, 4,5 milyon Afgan çocuğun psikolojik desteğe ihtiyacı bulunuyor.

Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Uluslararası Kriz Grubu, dün yaptığı açıklamasında ABD'nin Afganistan'ın dondurulan varlıklarını "kademeli olarak" serbest bırakmasını istemişti.

Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Afganistan, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini belirtti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Benzin ve motorine yeni zam! Fiyatlar artık çift haneli 16:19 Son dakika: Benzin ve motorine yeni zam! Fiyatlar artık çift haneli
Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi 16:16 Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi Uçak kazasından kötü haber! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi hayatını kaybetti 16:12 Uçak kazasından kötü haber! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi hayatını kaybetti Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi! 16:05 Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi! Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında 15:54 Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
16:21 İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı!
16:19 Son dakika: Benzin ve motorine yeni zam! Fiyatlar artık çift haneli
16:11 Uçak kazasından kötü haber! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi hayatını kaybetti
16:10 Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti
16:05 Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi!
16:03 Ölmeden önce son sözleri "gözlerim görmüyor" oldu! Kolonya içmenin acı sonu!
15:59 Müjde: 3 doz Biontech aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getiriyor!
15:59 Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi
15:58 Trabzonspor duyurdu! Jean Evrard Kouassi geliyor!
15:56 4 donör ilik naklinden vazgeçince 8 yaşındaki lösemili Ahmet hayatını kaybetti
İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı! İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı!         
16:21
Galatasaray taraftarını heyecana boğan paylaşım! Gedson Fernandes'in babası transferin fitilini yaktı Galatasaray taraftarını heyecana boğan paylaşım! Gedson Fernandes'in babası transferin fitilini yaktı         
16:19
İnternetten sipariş veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler İnternetten sipariş veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler         
16:15
Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti         
16:10
Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi         
15:59
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Adana'da doğdu, NASA astronotu olma yolunda ilerliyor! Türk asıllı Deniz Burnham astronot aday sınıfına seçildi Adana'da doğdu, NASA astronotu olma yolunda ilerliyor! Türk asıllı Deniz Burnham astronot aday sınıfına seçildi         
15:13
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 16:30:43. #1.11#
SON DAKİKA: BM, Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini belirtti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement