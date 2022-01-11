BM, Afganistan için rekor miktarda insani yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, insani krizin yaşandığı Afganistan için 4,4 milyar ABD doları tutarında yardım kampanyası başlattıklarını ve bu miktarın, şimdiye kadar bir ülke için hedeflenmiş en yüksek meblağ olduğunu vurguladı.

Griffiths ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM'nin Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Afganistan için başlatılan yeni yardım kampanyasına dair bilgi verdi.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de yönetimi devralmasından bu yana Afganistan halkının yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Griffiths, "Ülkedeki insani durum karşısında halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha büyük planlar yapmamız gerektiğini görüyoruz." dedi.

Griffiths, bu kapsamda Afganistan'ın her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak "Bugün Afganistan için 4,4 milyar dolarlık yardım kampanyası başlatıyoruz. Bu miktar, tek bir ülke için başlatılmış insani yardım kampanyalarının en yükseği ve 2021'de toplanılan paradan 3 kat daha fazladır." ifadesini kullandı.

Afganistan'da 2 milyonun üzerinde sivilin ülke içinde yerinden edildiğini, 23 milyon kişinin insani yardıma muhtaç durumda ve 5 yaş altı 1 milyona yakın çocuğun yetersiz beslenme riski altında olduğu bilgisini paylaşan Griffiths, "Ailelere yaşadıkları yerde gıda, çiftçilere ekin yaptıkları yerde tohum ve ülke genelinde hastanelere sağlık ekipmanı temin etmeliyiz. Evine dönmek isteyen sivillere de güvenliklerini sağlamalıyız." şeklinde konuştu.

Griffiths, "Planladığımız 4,4 milyar dolarlık yardım kampanyası, ülkedeki bütün insani ihtiyaçları karşılayacak niteliktedir. 2021'deki yardım kampanyasında hedeflediğimiz miktarı toplayabildik. Uluslararası camia bu konuda olağanüstü davrandı. Aynı hassasiyeti 2022'de de bekliyoruz." dedi.

15 Ağustos'tan bu yana 170 bin kişi Afganistan'a geri döndü

Yüksek Komiser Grandi de söz konusu yardım kampanyasındaki amacın Afganistan'ı iç istikrara kavuşturmak ve ülkede daha büyük bir göç krizinin önüne geçmek olduğunu belirtti.

BM'nin Afganistan'da yapacağı insani faaliyetlerin ülke açısından kritik önem taşıdığını ifade eden Grandi, "Bu yardım kampanyasının hedeflenen miktara ulaşması bu yüzden çok önemlidir. Güvenlik, gıda ve sağlık hizmeti gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığı bir ortamda kitlesel göç kaçınılmaz olur. Afganistan'dan dışarıya göç arttıkça hem bölgede hem dünyada kontrol edilmesi daha zor hale gelecektir." dedi.

Grandi, Afganistan'da siyasi istikrarın arttığını vurgulayarak "15 Ağustos'tan sonraki süreçten bu yana ülkeyi terk eden Afganlardan 170 bini geri döndü. İnsanların geri dönüşü, Taliban ile önceki hükümet arasındaki çatışmaların ve ülkedeki güvenlik probleminin sona ermesinden kaynaklanıyor. Bu durum bir nebze güvenlik ortamı açtı ve bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye geniş bir mülteci nüfusunu misafir ediyor

Afganistan'dan göçün sebep olduğu insani kriz karşısında, Afgan mültecilere ev sahipliği yapan bölge ülkelerinin krizin yatıştırılmasında önemli rol oynadığının altını çizen Grandi, "Bölge ülkelerinin dışında Afganistan'dan geniş bir mülteci nüfusunu misafir eden Türkiye gibi ülkeleri unutmamak gerekir." şeklinde konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, Afganistan, insani yardıma ihtiyaç duyan ilk 5 ülke arasında yer alıyor.