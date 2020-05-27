BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü ekimde Sudan'dan ayrılacak - Son Dakika

Sudan'ın Darfur bölgesinde çeşitli ülkelerden binlerce asker, güvenlik gücü ve görevlileri bünyesinde barındıran Birleşmiş Milletler (BM)- Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün (UNAMID) ekim ayında görevinin sona ereceği bildirildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy ve ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Donald Booth ile telefonda görüştü. Burhan, UNAMID'in görevinin yenilenmesine gerek olmadığını belirtti.

Burhan, "UNAMID'in görev süresinin gelecekte yeni bir dönem için uzatılmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil. UNAMID'in görevi ekim ayında sona erecek." ifadesini kullandı.

ABD'ye Sudan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine desteğinden ötürü teşekkür eden Burhan, Sudan'ın adının terörü finanse eden devletler listesinden çıkarılması ve Güney Sudan'da silahlı hareketlerle yürütülen barış görüşmeleri konularında Washington yönetiminden destek istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan ve hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasında yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

BM Güvenlik Konseyi, 31 Ekim 2019'da UNAMID'in görev süresini bir yıl daha uzatmıştı.