Bm: Afrika Boynuzu'nda Açlık Çekenlerin Sayısı Yıl Sonuna Kadar 20 Milyona Çıkabilir - Son Dakika
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Bm: Afrika Boynuzu'nda Açlık Çekenlerin Sayısı Yıl Sonuna Kadar 20 Milyona Çıkabilir

20.04.2022 14:37
Bm: Afrika Boynuzu'nda Açlık Çekenlerin Sayısı Yıl Sonuna Kadar 20 Milyona Çıkabilir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Nisan (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Baş Sözcüsü Stephane Dujarric, Salı günü yaptığı açıklamada, kuraklık ve Ukrayna'daki çatışma yüzünden Afrika Boynuzu'nda açlık çeken insan sayısının yıl sonuna kadar 14 milyondan 20 milyona çıkabileceğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Nisan (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Baş Sözcüsü Stephane Dujarric, Salı günü yaptığı açıklamada, kuraklık ve Ukrayna'daki çatışma yüzünden Afrika Boynuzu'nda açlık çeken insan sayısının yıl sonuna kadar 14 milyondan 20 milyona çıkabileceğini söyledi. Dujarric, yağmurlar azalmaya, çatışma nedeniyle gıda ve yakıt maliyetleri artmaya ve insani yardım fonları düşük kalmaya devam ederse açlıktan en çok etkilenen ülkelerin giderek artan açlıkla karşı karşıya kalacağını söyledi. Dujarric, "Dünya Gıda Programı (WFP), hayatta kalma mücadelesi veren aileler için zamanın hızla tükenmekte olduğu konusunda uyarıyor" dedi. WFP'nin Şubat'ta yaptığı son yardım çağrısı ile ihtiyaç duyulan fonların yüzde 4'ü bile toplanamadı.

Sözcü Dujarric, WFP'nin önümüzdeki altı ay içinde Etiyopya, Kenya ve Somali'de yardımları artırarak hayat kurtarma çabaları için 473 milyon ABD dolarına ihtiyacı olduğunu söyledi. WFP'ye göre, Somali kıtlık riskiyle karşı karşıya, yaklaşık 500.000 Kenyalı felaket düzeyinde açlıktan bir adım uzakta ve Etiyopya'daki yetersiz beslenme oranları da acil durum eşiğinin çok üzerinde bulunuyor. Dujarric, Afrika Boynuzu'ndaki kuraklıktan etkilenen ülkelerin çatışmaların yarattığı etkiler nedeniyle muhtemelen en çok darbe alan ülkeler olacağını söyledi. "Örnek verecek olursak, bir gıda sepetinin maliyeti şimdiden Etiyopya'da yüzde 66 ve Somali'de yüzde 36 arttı."

Bm: Afrika Boynuzu'nda Açlık Çekenlerin Sayısı Yıl Sonuna Kadar 20 Milyona Çıkabilir

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Çatışma, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Bm: Afrika Boynuzu'nda Açlık Çekenlerin Sayısı Yıl Sonuna Kadar 20 Milyona Çıkabilir - Son Dakika


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