Bm: Afrika Boynuzu'ndaki Kuraklık Sadece Etiyopya'da 11 Milyondan Fazla İnsanı Etkiliyor - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Mayıs (Xinhua) -- BM insani yardım görevlileri Cuma günü yaptıkları açıklamada yalnızca Etiyopya'da 11 milyondan fazla insanın ve 10 milyon baş hayvanın Afrika Boynuzu'ndaki kuraklıktan etkilendiğini söyledi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), "7,2 milyondan fazla insanın gıda yardımına ve 4 milyon insanın su yardımına ihtiyacı var" dedi. "Etiyopya'da en az 286.000 kişi su, otlak veya yardım bulmak için göç etti. Bunlar seyahat etme imkanına sahip insanlar. Diğerleri, yani genellikle yaşlılar veya hastalar ise geride kalmak zorunda kaldı." Ofis, mera ve su eksikliği yüzünden en az 1,5 milyon baş hayvanın öldüğünü, 10 milyon baş hayvanın daha risk altında olduğunu, kalan çiftlik hayvanlarının da çoğunun zayıf ve çok az süt verdiğini veya hiç süt vermediğini, bunun da çocukların beslenmesini etkilediğini belirtti.

İnsani yardım ofisi, arka arkaya üç yağış mevsiminde de yeterli yağış olmamasının ardından oluşan şiddetli kuraklık nedeniyle 500.000'den fazla çocuğun da okula gidemediğini belirtti. OCHA, insani yardım ortaklarının Etiyopya hükümetini destekleyerek yaptıkları yardımı artırdığını söyledi. İnsani yardım kuruluşları yaklaşık 4,9 milyon kişiye yiyecek sağladı, 2 milyon baştan fazla hayvanı tedavi etti veya aşıladı, 3,3 milyondan fazla insana da su yardımı yapıldı. OCHA'nın başındaki BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, kuraklıktan etkilenen bölgeyi ziyaret ederek Etiyopya, Kenya ve Somali'de çekilen acılara dikkat çekti. Griffiths, Etiyopya'nın Somali bölgesindeki kuraklıktan doğrudan etkilenen insanlarla sanal olarak görüştü.

Griffiths'in ofisi, insani eylemi desteklemek için Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan 12 milyon ABD doları sağlandığını söyledi. Etiyopya insani yardım fonu da kriz için 17 milyon dolar ayırdı. Ancak OCHA, acilen ek finansmana ihtiyaç olduğunu söyledi. BM ve insani yardım ortakları, müdahaleyi Ekim ayına kadar desteklemek için 480 milyon dolara ihtiyaç duyuyor.