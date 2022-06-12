Bm: Afrika'nın Üç Ülkesinde 18,4 Milyon Kişi Yüksek Düzeyde Akut Gıda Güvensizliği Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bm: Afrika'nın Üç Ülkesinde 18,4 Milyon Kişi Yüksek Düzeyde Akut Gıda Güvensizliği Yaşıyor

12.06.2022 12:27
Bm: Afrika'nın Üç Ülkesinde 18,4 Milyon Kişi Yüksek Düzeyde Akut Gıda Güvensizliği Yaşıyor

ADDİS ABABA, 12 Haziran (Xinhua) -- BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Afrika Boynuzu bölgesindeki Etiyopya, Kenya ve Somali'de en az 18,4 milyon kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ve artan yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

ADDİS ABABA, 12 Haziran (Xinhua) -- BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Afrika Boynuzu bölgesindeki Etiyopya, Kenya ve Somali'de en az 18,4 milyon kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ve artan yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. UNOCHA, Cuma günü geç saatlerde yayınlanan son durum güncellemesinde, üç ülkede yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ve artan yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalan insan sayısının daha da artarak Eylül 2022 itibarıyla 20 milyonu bulabileceğini bildirdi. UNOCHA'ya göre, şu anda 7,1 milyon insanın şiddetli gıda güvensizliği yaşadığı Somali'de, 213.000 kişi çok kötü durumda ve özellikle endişe yaratan körfez bölgesi dahil ülkedeki sekiz bölge, bugünden Eylül 2022'ye kadar kıtlık riski altında.

BM ofisi, Etiyopya'da yaklaşık 7,2 milyon, Kenya'da ise yaklaşık 4,1 milyon insanın kuraklık nedeniyle ciddi şekilde gıda güvensizliği yaşadığını belirtti. UNOCHA, Afrika Boynuzu genelinde, kırsal kesimde yaşayan ailelerin beslenme ve geçim kaynağı olan en az 7 milyon büyük ve küçükbaş hayvanın öldüğünü açıkladı. Kenya'da 1,5 milyondan fazla, güney ve güneydoğu Etiyopya'da 2,1 milyon ila 2,5 milyon, Somali'de 3 milyon hayvan kaybedildi. Hayvan ölümlerinden etkilenen bölgelerde çocukların süte erişimi de azalıyor ve bu da beslenmelerini olumsuz yönde etkiliyor. UNOCHA açıklamasında, Etiyopya ve Somali'de kuraklıkla mücadele planlarından ve Kenya için yapılan acil durum başvurusundan anlaşılacağı gibi, BM'nin insani yardım ortaklarının önümüzdeki aylarda hızla artan ihtiyaçlara yanıt verebilmek için acilen 1,7 milyar ABD dolarının üzerinde yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi UNOCHA, "Ancak bu planlamalar kapsamında gereken finansmanın yalnızca küçük bir yüzdesi alınabildi, bu da hızla derinleşen kuraklıkla mücadeleyi ciddi şekilde engelliyor" uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
Etiyopya, Berbera Limanı'ndaki hissesini kaybetti Etiyopya, Berbera Limanı'ndaki hissesini kaybetti
Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Somali, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bm: Afrika'nın Üç Ülkesinde 18,4 Milyon Kişi Yüksek Düzeyde Akut Gıda Güvensizliği Yaşıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 12:44:39. #1.13#
SON DAKİKA: Bm: Afrika'nın Üç Ülkesinde 18,4 Milyon Kişi Yüksek Düzeyde Akut Gıda Güvensizliği Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement