Son Dakika Haberleri: BM: Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı bini geçti
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BM: Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı bini geçti

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (BMMYT), Akdeniz’de bu yıl hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının bini geçtiği uyarısında bulundu.

BM: Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı bini geçti, System.String[]

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (BMMYT), Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının bini geçtiği uyarısında bulundu.


BMMYT Sözcüsü Charlie Yaxley tarafından yapılan yazılı açıklamada, denizde boğulma tehlikesi geçiren göçmenlerin aranması ve kurtarılmasıyla ilgili imkanların acilen artırılması istendi. Yine bu çağrı çerçevesinde AB ülkelerinin daha önce görevlendirdiği ve göçmenleri kurtarma konusunda oldukça olumlu bir rol üstlenen gemilerin yeniden hizmet vermesi istendi.

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Birleşmiş Milletler, Akdeniz, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:31 
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