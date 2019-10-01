BM: Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı bini geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (BMMYT), Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının bini geçtiği uyarısında bulundu.



BMMYT Sözcüsü Charlie Yaxley tarafından yapılan yazılı açıklamada, denizde boğulma tehlikesi geçiren göçmenlerin aranması ve kurtarılmasıyla ilgili imkanların acilen artırılması istendi. Yine bu çağrı çerçevesinde AB ülkelerinin daha önce görevlendirdiği ve göçmenleri kurtarma konusunda oldukça olumlu bir rol üstlenen gemilerin yeniden hizmet vermesi istendi.