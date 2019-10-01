BM: Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı bini geçti
1 saat önce
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (BMMYT), Akdeniz’de bu yıl hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının bini geçtiği uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (BMMYT), Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının bini geçtiği uyarısında bulundu.
BMMYT Sözcüsü Charlie Yaxley tarafından yapılan yazılı açıklamada, denizde boğulma tehlikesi geçiren göçmenlerin aranması ve kurtarılmasıyla ilgili imkanların acilen artırılması istendi. Yine bu çağrı çerçevesinde AB ülkelerinin daha önce görevlendirdiği ve göçmenleri kurtarma konusunda oldukça olumlu bir rol üstlenen gemilerin yeniden hizmet vermesi istendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:31
Cemal Kaşıkçı cinayetinde kan donduran ses kaydı: Güldüklerini duyabiliyorsunuz KKTC'de 7 yaşındaki kız çocuğunu istismara 5 yıl hapis İtalyan hükümeti oy kullanma yaşını 16'ya indirmeyi planlıyor: Seçmen sayısı 1 milyon artacak ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Ukrayna krizi nedeniyle mahkemeye çağrıldı