BM: Akdeniz'de yaşanan trajedide 90'dan fazla düzensiz göçmen yaşamını yitirdi - Son Dakika
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BM: Akdeniz'de yaşanan trajedide 90'dan fazla düzensiz göçmen yaşamını yitirdi

03.04.2022 18:27
BM: Akdeniz'de yaşanan trajedide 90'dan fazla düzensiz göçmen yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de yaşanan trajedide 90'dan fazla düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de yaşanan trajedide 90'dan fazla düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Grandi, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün Akdeniz'de yaşanan deniz kazasına ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımı alıntılayarak yazdığı mesajında, "Akdeniz'de yaşanan bir başka trajedide 90'dan fazla kişi öldü." ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerinin göçmenler konusundaki çifte standardına atıfta bulunan Grandi, "Avrupa, Ukrayna'dan gelen 4 milyon mülteciye cömertçe ve etkili bir şekilde ev sahipliği yapma yeteneğini kanıtladı. Şimdi bunu acilen kapısını çalan diğer mülteci ve göçmenlere nasıl uygulayacağını düşünmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, MSF'in açıklamasına göre, Libya'dan günler önce ayrılan ve Akdeniz'i geçmeye çalışan aşırı kalabalık bir bottaki 90'dan fazla düzensiz göçmen uluslararası sularda hayatını kaybetti.

MSF, Alegria 1 isimli ticari bir tankerin dün sabah botta hayatta kalmayı başaran 4 kişiyi kurtardığını, bu kişilerin botta en az 100 kişi olduğunu ve denizde en az 4 gün seyrettiklerini aktardığını bildirdi.

Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.

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Birleşmiş Milletler, Twitter, Ukrayna, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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