BM, Akdeniz'deki düzensiz göçmen ölümlerinden AB'yi de sorumlu tuttu - Son Dakika

BM, Akdeniz'deki düzensiz göçmen ölümlerinden AB'yi de sorumlu tuttu

26.05.2021 12:22
BM, Akdeniz'deki düzensiz göçmen ölümlerinden AB'yi de sorumlu tuttu, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), son yıllarda binlerce düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği Akdeniz'deki insani trajediden; acil durum çağrılarına cevap verilmemesi, kurtarma çabalarının engellenmesi ve "geri itmelerden" dolayı, Avrupa Birliği'nin (AB) de sorumlu olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), son yıllarda binlerce düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği Akdeniz'deki insani trajediden; acil durum çağrılarına cevap verilmemesi, kurtarma çabalarının engellenmesi ve "geri itmelerden" dolayı, Avrupa Birliği'nin (AB) de sorumlu olduğunu bildirdi.

Afrika'da yoksulluk, kuraklık, çatışmalar ve diğer nedenlerden dolayı her yıl Libya üzerinden Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan binlerce düzensiz göçmen sık sık trajediyle karşılaşıyor.

BM rakamlarına göre, bu yıl şimdiye kadar en az 632 düzensiz göçmen, Akdeniz'deki deniz kazalarında boğularak hayatını kaybetti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR), Ocak 2019-Aralık 2020 arasını kapsayan ve 37 sayfadan oluşan "Ölümcül ihmalkarlık: Orta Akdeniz'de arama ve kurtarma ve göçmenlerin korunması" başlıklı raporu yayımlandı.

Raporda, 2019-2020'de Akdeniz'de Libya üzerinden özellikle Malta ve İtalya'ya ulaşmaya çalışan en az 2 bin 239 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

AB'ye acil reform çağrısı

Raporda, Akdeniz'deki düzensiz göçmen ölümlerinin, AB üyesi ülkeler ve kurumlarının, Libya makamları ve diğer aktörlerin "somut politik kararları ve uygulamalarının bir sonucu" olduğu vurgulandı.

Acil durum çağrılarına cevap verilmemesi, kurtarma çabalarının engellenmesi ve "geri itmelerden" dolayı meydana gelen düzensiz göçmen ölümlerinden dolayı AB'nin de sorumlu tutulduğu raporda, Akdeniz'deki arama-kurtarma politikaları ve uygulamalarıyla, Libya'dan Avrupa'ya tehlikeli bir yolculuk yapmaya mecbur kalan düzensiz göçmenlerin güvenliği, onuru ve insan haklarının korunması için acil reform yapılması çağrısında bulunuldu.

"Ölümlerin büyük bir kısmı önlenebilirdi"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, rapora ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Gerçek trajedi, Orta Akdeniz rotası boyunca yaşanan acıların ve ölümlerin büyük bir kısmının önlenebilir olmasıdır." ifadesini kullandı.

Bachelet, her yıl Akdeniz'de yardımların çok geç gelmesi ya da hiç gelmemesi nedeniyle binlerce düzensiz göçmenin boğularak öldüğünü, kurtarılanların da güvenli bir şekilde karaya çıkmak için günler, hatta haftalarca denizde bekletildiğini kaydetti.

Arama ve kurtarma operasyonlarının yeterli hale gelmesi için "daha kararlı eylemlere" ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bachelet, ayrıca insani yardım amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının desteklenmesi ve kurtarılan insanların zamanında karaya çıkarılması için ortak ve insan haklarına dayanan bir düzenlemenin kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Bachelet, "güvenli, erişebilir ve düzenli" göç kanalları olana kadar, düzensiz göçmelerin tehlikeleri veya sonuçları ne olursa olsun Orta Akdeniz rotasını kullanmaya devam edeceği uyarısında bulunarak, AB üyesi ülkelere Malta ve İtalya'nın taşıdığı yükü paylaşarak dayanışma göstermelerini tavsiye etti.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Akdeniz, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Akdeniz'deki düzensiz göçmen ölümlerinden AB'yi de sorumlu tuttu - Son Dakika


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