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BM, Almanya'nın Esed'in işkencecisi Raslan hakkındaki hapis kararını destekledi - Son Dakika

BM, Almanya'nın Esed'in işkencecisi Raslan hakkındaki hapis kararını destekledi

13.01.2022 17:49
BM, Almanya'nın Esed'in işkencecisi Raslan hakkındaki hapis kararını destekledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Almanya'daki Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinin, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ın "insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten" ömür boyu hapse mahkum edilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Almanya'daki Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinin, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ın "insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten" ömür boyu hapse mahkum edilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yazılı açıklamasında Bachelet, Yüksek Mahkemenin kararının "tarihi" olduğunu belirterek, "Bu son derece gerekli karar, çok sayıda Suriyelinin gözaltı merkezlerinde maruz kaldığı mide bulandırıcı işkence türleri ve insanlık dışı muamelelere yeniden dikkati çekmektedir." ifadesini kullandı.

Bachelet, Suriye'de on yıldan fazladır işlenen insan hakları ihlalleri karşısında gerçeğin ve adaletin aranması için bu kararın "dönüm noktası" olduğunu vurguladı.

Bu tür kararların insanlık suçlarına karşı güçlü bir caydırıcı unsur olabileceğini hatırlatan Bachelet, "Ulusal mahkemelerin, uluslararası insan hakları hukuku ışığında yaptığı bağımsız incelemelerle, dünyadaki savaş suçlarının hesabının sorulmasına dair eksiklikleri nasıl kapatabileceği bir kez daha kanıtlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, savaş suçu mağdurlarına adalet sağlanabilmesi için uzun yıllar çaba ve kararlılık gösteren mağdur yakınlarını takdir ettiğini, Alman mahkemesinin aldığı bu kararın, Suriye'deki Esed rejimi yetkililerine "uyarı" niteliğinde olduğunun altını çizdi.

"Adaletin sağlanması yolunda önemli bir gelişme"

BM Uluslararası Suriye Araştırma Komisyonu da Raslan'ın ömür boyu hapse mahkum edilmesini olumlu karşıladı.

Komisyonun Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, "Bu kararın Suriye'deki savaş suçu mağduru ve kurbanları için adaletin sağlanması yolunda önemli bir gelişme teşkil ettiğini" vurguladı.

Pinheiro, Suriye'de işlenen insanlık suçlarından BM Güvenlik Konseyi nezdinde hala hesap sorulamadığını da hatırlatarak, bu tür kararların umut verici olduğunu kaydetti.

"Suriye'deki çatışmalar ve kriz hala sürüyor"

Komisyon Üyesi Hanny Megally ise bu kararın, savaş suçu mağdurları ve ailelerinin çabalarının sonucu olduğunu hatırlatarak, "BM üyesi ülkeler Suriye'de adaletin sağlanmasını istiyorsa Suriyelilerin sesine kulak vermeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Komisyon Üyesi Lynn Welchman ise Yüksek Mahkemenin kararını önemli bir kazanım olarak bulurken, "Suriye'deki çatışmalar ve krizin son bulmaması şöyle dursun, halihazırda hücre hapsi tutukluluğunda işkenceye maruz kalan ve kayıplara karışan çok sayıda mağdur var. Çok sayıda Suriyeli, bu yakınlarından hala haber almayı bekliyor." ifadesini kullandı.

Enver Raslan'a ömür boyu hapis cezası

Suriye istihbaratı için çalıştıktan sonra 2014'te Almanya'ya gelen ve 2019'da Berlin'de yakalanan Enver Raslan, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada 27 cinayetin yanı sıra tecavüz ve işkence gibi diğer suçlardan ceza aldı.

23 Nisan 2020'de başlayan davanın sonunda Raslan, insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Mahkemenin 58 yaşındaki Raslan ile ilgili kararı, "Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma" özelliğini taşıyor.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Almanya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Almanya'nın Esed'in işkencecisi Raslan hakkındaki hapis kararını destekledi - Son Dakika


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