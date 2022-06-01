BM, Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki "Turkey"i "Türkiye" olarak değiştirdi - Son Dakika
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BM, Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki "Turkey"i "Türkiye" olarak değiştirdi

01.06.2022 21:35
BM, Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki "Turkey"i "Türkiye" olarak değiştirdi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söyledi.

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki 'Turkey'i 'Türkiye' olarak değiştirdi - Son Dakika


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