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BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 10. Bakanlar Toplantısı New York'ta yapıldı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, New York'ta düzenlenen BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 10. Bakanlar Toplantısı'nın teknolojideki gelişmeler ve bu gelişmelerin barış ve istikrar çabalarına etkileri göz önüne alındığında zamanlı ve yararlı olduğunu belirtti.

BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 10. Bakanlar Toplantısı New York'ta yapıldı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, New York'ta düzenlenen BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 10. Bakanlar Toplantısı'nın teknolojideki gelişmeler ve bu gelişmelerin barış ve istikrar çabalarına etkileri göz önüne alındığında zamanlı ve yararlı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 10. Bakanlar Toplantısı, 74. BM Genel Kurulu kapsamında 'Kapsayıcılık Aracı Olarak Barış ve Arabuluculukta Yeni Teknolojiler: 10. Bakanlar Toplantısı'nı Kutlamak ve İleri Bakmak' temasıyla 26 Eylül'de New York'ta düzenlendi. Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto'nun eşbaşkanlığında düzenlenen toplantı, teknolojinin arabuluculuk çabalarındaki rolüne ilaveten grubun kuruluşundan bu yana son on yılda sağladığı kazanımlara ve arabuluculuk alanında önümüzdeki döneme bakılmasına imkan vermiştir. Birçok bakan ve arabuluculuk alanındaki önemli isimleri bir araya getiren etkinlik, teknolojideki gelişmeler ve bu gelişmelerin barış ve istikrar çabalarına muhtemel etkileri göz önüne alındığında zamanlı ve yararlı olmuştur" denildi.

(İHA)

Birleşmiş Milletler, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:35 Kaynak: İHA
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