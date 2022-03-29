BM, Arakanlı mülteciler için en az 881 milyon dolar yardım çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM, Arakanlı mülteciler için en az 881 milyon dolar yardım çağrısı yaptı

29.03.2022 14:09
BM, Arakanlı mülteciler için en az 881 milyon dolar yardım çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Myanmar'ın Arakan eyaletinde etnik ayrımcılık ve şiddet nedeniyle ülkelerini terk ederek Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için en az 881 milyon dolar yardım gerektiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Myanmar'ın Arakan eyaletinde etnik ayrımcılık ve şiddet nedeniyle ülkelerini terk ederek Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için en az 881 milyon dolar yardım gerektiğini açıkladı.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, BM'nin Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Arakanlı mültecilere yardım kapsamında başlatılan 2022 Ortak Yardım Planı'na dair detayları paylaştı.

Baloch, Cox's Bazar'daki kamplarda yaşayan 902 bin Arakanlı ile bölgede mültecilere yardım eden 540 bin civarındaki Bangladeşlinin ihtiyacının karşılanması için en az 881 milyon dolar gerektiğini vurgulayarak, "Bangladeş hükümeti uluslararası camianın desteğiyle Arakanlı mültecileri yıllardır cömertçe ağırlamayı sürdürmektedir. BMMYK olarak, ilticanın küresel oranda arttığı bugünlerde, Arakanlıların yaşadığı krizin unutulmaması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Coğrafi şartlar nedeniyle Cox's Bazar'daki mültecilerin doğal afetlere karşı korunmasız olduğunu vurgulayan Baloch, "Bölgedeki mülteciler ve çevre illerde mültecilere ev sahipliği yapan vatandaşlara sürdürülebilir yardım edilmesi hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Baloch, Ortak Yardım Planı'nın, Bangladeş hükümetinin Cox's Bazar'daki yer sıkıntısından dolayı Bhasan Char Adası'na taşıdığı 24 bin civarında mülteciyi de kapsadığı bilgisini paylaştı.

Rohingya krizinin çözümünün Myanmar yönetimine bağlı olduğunu hatırlatan Baloch, "Çok sayıda Arakanlı mülteci, şartların düzelmesi durumunda evine dönme arzusunu dile getirmektedir. BMMYK ve yerel ortakları, Arakan eyaletinde varlığını sürdürerek geri dönüşleri mümkün kılacak şartların sağlanması için Myanmar'a destekleyecektir." açıklamasını yaptı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Myanmar, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Arakanlı mülteciler için en az 881 milyon dolar yardım çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM, Arakanlı mülteciler için en az 881 milyon dolar yardım çağrısı yaptı - Son Dakika
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