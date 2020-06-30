BM: Arakanlı Müslümanların insan hakları durumunda hiçbir iyileşme olmadı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Arakanlı Müslümanların insan hakları durumunda hiçbir iyileşmenin olmadığını ve köylerinin yakılmaya devam edildiğini belirterek, "Bangladeş'ten güvenli, onurlu ve sürdürebilir geri dönüş koşullarının hala mevcut olmadığını bir kez daha bildirmek zorundayım." dedi.

Bachelet, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 44. oturumunda, Arakanlı Müslümanların insan hakları durumuna ilişkin raporu okudu.

47 üyeli konseye hitap eden Bachelet, Arakan eyaletinde devam eden çatışmaların bölgedeki tüm toplulukları olumsuz etkilediğinine işaret etti, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için güvenli, onurlu ve sürdürebilir geri dönüş koşullarının hala mevcut olmadığının altını çizdi.

"Arakanlı Müslümanların köyleri yakıldı"

Aradan geçen yıllar içinde Arakanlı Müslümanların insan hakları durumunda hiçbir iyileşme olmadığı uyarısında bulunan Bachelet, "Ofisim, hava saldırıları, sivil alanların bombardımanı ve diğer bölgelerdeki köylerin tahrip edilmesi ve yakılması gibi insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edildiğini belgelemektedir." ifadesini kullandı.

Geçen ay, Myanmar ordusunun (Tatmadaw) 2017'den önce Arakanlı Müslümanların yaşadığı Buthidaung ilçesinin büyük bir bölümünü yine yaktığını ifade eden Bachelet, görgü tanıkları ve uydu görüntülerine göre, Arakanlı Müslümanların yaşadığı onlarca köyün "kül yığını" haline geldiği bilgisini paylaştı.

Bachelet, Arakanlı Müslümanların mağduriyetinin giderek arttığına vurgu yaptı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı ülkedeki insani erişim ve hareket özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların bu durumu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.

Myanmar hükümetine ateşkes çağrısı

Myanmar hükümetini, BM Genel Sekreteri'nin "küresel ateşkes" çağrısına saygı duymaya davet eden Bachelet, 2017'de Arakan eyaletinde evlerini terk ederek Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan yüz binlerce Müslümanın geri dönüşünün önündeki en büyük engel olan yoğun çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Myanmar ordusu temizlik operasyonu başlattı"

Bachelet, Arakan ve Chin eyaletlerinde Myanmar ordusu ile Arakan Ordusu arasında devam eden yoğun çatışmaların yükünü bölgedeki birkaç azınlık da dahil sivil nüfusun çektiğini ifade etti.

Hafta sonu Myanmar ordusunun Arakan eyaletinin Rathedaung ilçesine bağlı Kyauktan bölgesinde sözde "temizlik operasyonu" başlattığı bilgisini paylaşan Bachelet, bölge halkına evlerini terk etmeleri gerektiğinin söylendiğini, aksi takdirde kendilerinin "Arakan Ordusu" mensubu varsayılacağının aktarıldığını kaydetti.

Bachelet, Myanmar ordusuna acil ateşkes çağrısı yaptı, "temizlik operasyonunu" durdurmasını istedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.