Bm, Arap Bölgesinde Genç İstihdamını Desteklemek İçin Girişim Başlattı

BEYRUT, 1 Haziran (Xinhua) -- Beyrut merkezli BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Salı günü yazılı bir basın açıklaması yaparak, Arap bölgesindeki eşitsizlikleri azaltma çabalarının bir parçası olarak bölgedeki gençlere istihdam olanakları ve eğitim sağlamak için bir girişim başlattığını bildirdi. "Josour" adlı bölgesel girişim, Ürdün'ün başkenti Amman'da devam eden Arap Eşitlik Forumu kapsamında, Barışçıl, Adil ve Kapsayıcı Toplumlar için Yol Göstericiler, Arap Bankaları Birliği ve Arap Odaları Birliği ile ortaklaşa başlatıldı.

ESCWA Genel Sekreteri Rola Dashti, "Bugün, işe alma süreçlerinde verimlilikle ilgili güçlükleri ele almak ve yeni iş ortaklıkları ve işbirliği yoluyla Dördüncü Sanayi Devrimi'ne ayak uydurmak için yenilikçi yaklaşımlara ve mekanizmalara erişmemiz gerekiyor" dedi. "Josour", Arap bölgesinde özel sektörden paydaşları ve iş arayan gençleri biraraya getirmeyi amaçlıyor. ESCWA'ya göre Arap bölgesindeki genç işsizlik oranı yüzde 26 ile dünyadaki en yüksek seviyede bulunuyor.