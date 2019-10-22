BM araştırması: Afrika'da iyi eğitimliler göç ediyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın araştırması Avrupa'ya gelen Afrikalı göçmenlerin çoğunun iyi bir eğitim seviyesine sahip olduğunu ortaya koydu.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) yaptığı bir araştırma, Avrupa'ya gelen Afrikalı göçmenlerin eğitim seviyelerinin, ülkelerindeki akranlarından daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 58'inin, düzensiz göçmen olarak Avrupa'ya ayak basmadan önce ülkelerinde bir işleri olduğu ya da eğitimlerine devam ettikleri belirtildi.



New York'ta yayınlanan "Scaling Fences" adlı araştırmada aldıkları eğitimin göçmenlerin geleceğe ilişkin perspektiflerini genişlettiği ve birey olarak azim ve cesaretlerini artırdığı sonucuna varıldığı ifade edildi. Katılımcıların çoğunun ülkelerinde görece iyi bir gelirleri olmasına karşın, "yeterince" kazanmadıklarını düşündükleri belirtildi.



UNDP direktörü Achim Steiner, göçün Afrika'da kaydedilen ilerlemenin yansıması olduğunu belirtti. Ancak, Steiner bu ilerlemenin toplumun tüm kesimlerine eşit derece dağılmadığını ve görece yavaş bir ilerleme olduğuna da dikkat çekerek, imkanlara erişimin sınırlılığının insanları göçe iten başlıca nedenlerden olduğunu da ifade etti. Araştırma, 39 Afrika ülkesinden gelen ve 13 Avrupa ülkesinde yaşamını sürdüren katılımcılar arasında yapıldı.



"Tehlikeye rağmen yolculuğu göze alırdım"



Araştırmaya katılan bin 970 göçmenden yüzde 93'ü Avrupa'ya yolculukları sırasında çeşitli tehlikelerle karşılaştıklarını ifade etti. Buna rağmen, katılımcıların çoğu karşılaşacakları tehlikeleri önceden bilmiş olsalar da bu yolculuğu göze alacaklarını söylerken, yalnızca yüzde 2'si aksi yönde görüş belirtti.



Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre 2019'da 91 binden fazla göçmen Avrupa'ya geldi. Bu rakam, geçen yıllara oranla belirgin bir düşüşe işaret ediyor. Göçmenlerden çoğunun Libya ya da Fas üzerinden tehlikeli bir deniz yolculuğuyla Avrupa'ya geçtiği belirtiliyor. Örgütün verilerine göre, bu yıl içinde binden fazla göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. dpa/ SÖ,ET



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