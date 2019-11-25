Son Dakika Haberleri: BM: Atmosfere yayılan sera gazı salınımı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı
Son Dakika Dünya BM: Atmosfere yayılan sera gazı salınımı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika Dünya

BM: Atmosfere yayılan sera gazı salınımı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı

6 saat önce

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), atmosfere yayılan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı salınımı yoğunluğunun 2018 yılında rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu.

BM: Atmosfere yayılan sera gazı salınımı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı, System.String[]

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), atmosfere yayılan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı salınımı yoğunluğunun 2018 yılında rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu.


Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren DMÖ, sera gazı salınımıyla ilgili raporunu bugün yayınladı.

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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:39 
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