BM, BAE'li firmanın Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiğini raporladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM, BAE'li firmanın Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiğini raporladı - Son Dakika

BM, BAE'li firmanın Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiğini raporladı

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir firma, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah satışı ambargosunu ihlal ederek İrlanda donanmasının 110 bin avroya elden çıkardığı bir devriye savaş gemisini Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e 13 katına sattı.

BM, BAE'li firmanın Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiğini raporladı, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir firma, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah satışı ambargosunu ihlal ederek İrlanda donanmasının 110 bin avroya elden çıkardığı bir devriye savaş gemisini Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e 13 katına sattı.

İrlanda merkezli "Irish Times" gazetesinin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan Libya üzerine hazırlanmış bir uzmanlar raporuna dayandırdığı haberine göre, İrlanda donanmasının envanterinden çıkardığı "LE Aisling" isimli savaş gemisi, önce Hollandalı bir aracı kurum tarafından satın alındı, sonrasında ise BAE'li bir firma bu gemiyi BM'nin Libya'ya yönelik silah satışı ambargosunu delerek Hafter'e sattı.

Raporda, İrlanda'nın 110 bin avroya elden çıkardığı geminin Hollandalı firma tarafından BAE'li şirkete 473 bin avroya satıldığı, Hafter'in ise aynı gemi için BAE'li şirkete 1,3 milyon avro ödediği bilgisi paylaşıldı.

İrlanda donanmasının gemide kullandığı silahların aynısının, Hafter güçlerinin eline geçtikten sonra "El Kerame" ismini alan gemide de yer aldığı belirtildi.

Öte yandan Irish Times'e konuşan İrlanda Savunma Bakanlığından bir yetkili, gemiye ilişkin İrlanda tarafının yükümlülüğünün bulunmadığını, alıcı tarafın sorumlu olduğunu dile getirerek, satışa çıkarmadan önce tüm silah ve mühimmatın gemiden söküldüğünü savundu.

Gazeteye konuşan İrlandalı yetkili, raporu hazırlayan uzman ekibin, İrlanda makamlarıyla iletişime geçmediğini ileri sürdü.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatmasıyla birlikte ülke şiddet sarmalına sürüklendi. Hafter'in destekçisi ülkeler arasında, BAE ve Mısır en önde gelirken, Rusya ve Fransa'nın da yer aldığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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