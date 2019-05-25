Son Dakika Haberleri: BM Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların durumundan endişeli

BM Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların durumundan endişeli

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bir araya geldi.

BM Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların durumundan endişeli, System.String[]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bir araya geldi.
Grandi, 5 günlük ziyareti kapsamında Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ve diğer yetkilerle yaptığı görüşmede, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların durumuyla ilgili endişelerini aktardı.
Filippo Grandi, Myanmar'ın Bangladeş'teki mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmeleri için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:57 Kaynak: AA
Bangladeş, Myanmar, Birleşmiş Milletler, Güncel
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