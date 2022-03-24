BM, Başkan Yılmaz'ı 45 ülkeye örnek gösterdi - Son Dakika

BM, Başkan Yılmaz'ı 45 ülkeye örnek gösterdi

BALIKESİR BM Genel Sekreteri Guterres'in Yardımcısı ve UN Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın gençlere uluslararası fırsatlar sunan yatırımlar yapmasını ve sporculara verdiği değeri 5. Etnospor Forumu'nda 45 ülkeden 140 üst düzey katılımcıya örnek gösterdi.

"Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası 5. Etnospor Forumu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın; gençlere ve spora verdiği değer, 45 ülkeden 140 üst düzey katılımcıya BM Genel Sekreteri Guterres'in Yardımcısı ve UN Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif tarafından örnek gösterildi. Türkiye'den, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı forumda; Azerbaycan, Gambiya, Nijer, Meksika, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Lübnan spor bakan yardımcıları ve birçok ülkeden üst düzey kişiler de yer aldı. Sharif, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Birleşmiş Milletler desteğiyle yapılan ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nden bahsetti. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen Forum'da, geleneksel sporların ihyası için ortak bildiri imzalandı. BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UN Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif; Etnospor Forumu'nda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan övgüyle söz etti.

"Yerel yönetimlerin desteği önemli

Geleneksel spor oyunlarına ve gençliğe yapmış olduğu desteklerden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkürlerin sunarak sözlerine başlayan Maimunah Mohd Sharif "BM ile ortak yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde gençliğe yapılan yatırımları önemsiyoruz. Sağlıklı bir gelecek için gençlik faaliyetlerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu noktada BM 75. Yıl Gençlik Merkezi'nin, Balıkesir'deki faaliyetleri öne çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin bu hususta desteklerini sunması gençler açısından fırsatlar oluşturacak niteliktedir. Hep daha iyisini yakalamak için gençliğe daha fazla fırsatlar sunmak gerekiyor." dedi.

Balıkesir örnek gösterildi

Balıkesir'de yapılan gençlik çalışmalarından övgüyle bahseden Maimunah Mohd Sharif, Uluslararası bir organizasyon olan Etnospor Forumunda, Balıkesir ilini örnek göstererek Başkan Yücel Yılmaz'a destekleri için teşekkürlerini iletti. Ortak iş birliği faaliyetlerinden duyulan memnuniyeti de dile getiren Maimunah Mohd Sharif, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharram Kasapoğlu'na şükranlarını ileterek konuşmasına son verdi. Geleneksel sporların yaşatılması ve gençlik faaliyetlerinin yol haritasının öne çıkarıldığı foruma Balıkesir damgasını vurdu.