BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Lübnan'da işsizlik oranı yüzde 44'e yükseldi - Son Dakika
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BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Lübnan'da işsizlik oranı yüzde 44'e yükseldi

07.04.2022 15:19
BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Lübnan'da işsizlik oranı yüzde 44'e yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM), 3 yıldır ekonomik krizdeki Lübnan'da halkın yüzde 74'ünün yoksulluk sınırında olduğunu ve işsizlik oranının da yüzde 41'e yükseldiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), 3 yıldır ekonomik krizdeki Lübnan'da halkın yüzde 74'ünün yoksulluk sınırında olduğunu ve işsizlik oranının da yüzde 41'e yükseldiğini açıkladı.

BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu (ESCWA) ve Lübnan Ticaret Bakanlığı tarafından ülkedeki sosyo-ekonomik duruma ilişkin bir rapor hazırlandı.

Raporda, Lübnan'da meydana gelen ekonomik kriz nedeniyle 2021'deki enflasyon oranının yaklaşık 130'a ulaştığı, nüfusun yaklaşık yüzde 74'ünün de yoksulluk sınırında olduğu kaydedildi.

Ülkedeki işsizlik oranının yüzde 44'e yükseldiği bilgisine yer verilen raporda, Lübnan hükümetine ivedi bir şekilde ekonomik durumun iyileştirilmesi için gerekli uygun adımları atması çağrısı yapıldı.

Lübnan Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkedeki işsizlik oranı 2020'de yüzde 36 civarındaydı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankası'ndaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

Lübnan hükümeti, Aralık 2021'de, yolsuzluk, mali kaynakların kötü kullanılması ve likidite sorunu nedeniyle finansal sistemdeki kaybın 66 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

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Birleşmiş Milletler, İşsizlik, Lübnan, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Lübnan'da işsizlik oranı yüzde 44'e yükseldi - Son Dakika
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