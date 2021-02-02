BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Lübnan ekonomisi 2020'de yüzde 20 küçüldü - Son Dakika

BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Lübnan ekonomisi 2020'de yüzde 20 küçüldü

02.02.2021 15:31
BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Lübnan ekonomisi 2020'de yüzde 20 küçüldü, System.String[]

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Lübnan ekonomisinin 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 20 daraldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Lübnan ekonomisinin 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 20 daraldığını bildirdi.

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ESCWA'nın yayımladığı raporda, Lübnan ekonomisinde 2019'dan beri görülen düşüşün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın ardından daha da etkili olduğu ifade edildi.

Özel sektörde satışların 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 45 düştüğüne işaret edilen raporda, ana sektörlerde istihdam edilen çalışanların yüzde 23'ünün geçen yıl işlerini kaybettiği aktarıldı.

Lübnan'da özel sektörün canlılığını kaybetmesiyle ülke ekonomisinin geçen yıl 2019'a kıyasla yüzde 20 küçüldüğüne vurgu yapılan raporda, devletin vergi gelirlerinde de yaklaşık yüzde 17 kayıp yaşandığına işaret edildi.

Kovid-19 aşısı dağıtımının zamanında yapılmaması ve gerekli siyasi, ekonomik reformların hayata geçirilmemesi halinde ekonomideki küçülmenin 2021'de artmasının beklendiği kaydedilen raporda, salgın sürecinde işlerini kaybeden küçük ve orta ölçekli kuruluşlarda çalışanların ülkenin en yoksul kesimini oluşturduğu ifade edildi.

Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun yüzde 50'yi aştığı Lübnan, geçen yıl ağustosta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos 2020'den bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

Birleşmiş Milletler, Beyrut Limanı, Lübnan, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu: Lübnan ekonomisi 2020'de yüzde 20 küçüldü - Son Dakika


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