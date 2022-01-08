BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu'ndan 2022'de Arap coğrafyasında ekonomik canlanma beklentisi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Arap coğrafyasında 2022 ve 2023 yıllarında ekonomik canlanma olacağı öngörüsünde bulundu.

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ESCWA, Arap ülkelerindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair beklentilerine yer verdiği bir rapor yayımladı.

"Arap Bölgesinde Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler" başlıklı raporda, Arap coğrafyasında 2022 ve 2023 yıllarında ekonomik açıdan bir canlanmanın beklendiği kaydedildi.

Raporda, 2021 yılında başlayan ekonomik hareketliliğin devam edeceği, bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2022'de yüzde 3,7; 2023'te ise 3,6 oranında artmasının beklendiği kaydedildi.

Kovid-19 aşılamalarının, virüsü kontrol altına alması durumunda, ticari ürünlere ve mallara talebin artacağı, turizm faaliyetlerinin yeniden başlayacağı ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşeceği öngörülen raporda, ekonomik canlanma hızının, aşılama, petrol ve turizmden elde edilen gelirler ve kalkınma yardımlarına göre ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine dikkat çekildi.

Raporda sözlerine yer verilen ESCWA'nın Rapor Hazırlama Ekibi Direktörü Ahmed Mumi de Arap coğrafyasında 2021'de toplam nüfusun yüzde 27'sine tekabül eden yoksulluk oranlarının, 2023'te yüzde 26'ya kadar düşebileceğini, ancak ülkeler arasındaki farklılıkların devam edeceğini kaydetti.

Petrol ve doğalgaz gelirlerinin, Körfez ülkelerinin ana gelir kaynağı olmaya devam ettiğine işaret eden Mumi, orta gelirli ülkelerde ana gelir kaynağını vergilerin oluşturduğunu, bu durumun da yoksul ve orta tabakanın yükünü arttırdığını vurguladı.

ESCWA, 2020 yılında yayımladığı raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle Arap ekonomisinin aynı yıl yaklaşık 140 milyar dolar zarar ettiğini bildirmişti.