Son Dakika Haberleri: BM Batı Sahra Özel Temsilcisi Köhler'in istifası

BM Batı Sahra Özel Temsilcisi Köhler'in istifası

2 saat önce

Fas ve Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler'in görevinden istifa etmesinden üzüntü duyduklarını açıkladı.

BM Batı Sahra Özel Temsilcisi Köhler'in istifası, System.String[]
Fas ve Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler'in görevinden istifa etmesinden üzüntü duyduklarını açıkladı.
Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Köhler'in göreve geldiği Ağustos 2017'den bu yana sarf ettiği çaba övülerek, istifa etmesinden üzüntü duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, Fas'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Batı Sahra sorununun çözümüne yönelik çalışmalarını desteklediği yinelendi.
Cezayir Dışişleri Bakanlığı da istifa kararının ardından yaptığı açıklamada, Köhler'in Batı Sahra sorununun çözüm sürecini yeniden canlandırmak için gösterdiği kararlılığı övdü.
BM'den önceki gün yapılan açıklamada, Köhler'in, Guterres'i telefonla arayarak sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini kendisine ilettiği ifade edildi.
Batı Sahra sorunu
Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki gerginlik, Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından başladı.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Polisario Cephesi, 1991'de BM ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.
Rabat yönetimi son aylarda Cezayir'e Batı Sahra sorunuyla ilgili herhangi bir çözüme aktif katılım çağrısı yapıyor. Cezayir ise sorunun sadece Fas ile Polisario Cephesi arasında olduğunu, kendisinin sadece gözlemci olduğunu ve BM kararlarını desteklediğini belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 02:53 Kaynak: AA
Cezayir, Fas, Birleşmiş Milletler, Politika
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