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BM binası önünde Ruhani karşıtı protesto

33 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM binası karşısında protesto edildi.

BM binası önünde Ruhani karşıtı protesto, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM binası karşısında protesto edildi.


BM 74. Genel Kuruluna katılmak üzere New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de bulunan İranlılar tarafından BM binası karşısındaki Dag Hammarskjold Parkı'nda protesto edildi. Gösterilere İranlıların yanı sıra Tahran karşıtı ABD'li vatandaşlar da destek verdi. Ruhani'ye istifa çağrısında bulunarak sloganlar atan protestocular, 'Hasan Ruhani'ye idam', 'Diktatör Ruhani', 'Rejim değişmeli', 'Ruhani başaramayacaksın' yazılı dövizler taşıdı. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:21 Kaynak: İHA
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