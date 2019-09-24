Son Dakika Haberleri: - BM binası önünde Ruhani karşıtı protesto- İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'de protesto edildi
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- BM binası önünde Ruhani karşıtı protesto- İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'de protesto edildi

16 dakika önce

- BM binası önünde Ruhani karşıtı protesto İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'de protesto edildiNEW YORK - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM binası karşısında protesto edildi.

- BM binası önünde Ruhani karşıtı protesto

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'de protesto edildi

NEW YORK - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM binası karşısında protesto edildi.

BM 74. Genel Kuruluna katılmak üzere New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de bulunan İranlılar tarafından BM binası karşısındaki Dag Hammarskjold Parkı'nda protesto edildi. Gösterilere İranlıların yanı sıra Tahran karşıtı ABD'li vatandaşlar da destek verdi. Ruhani'ye istifa çağrısında bulunarak sloganlar atan protestocular, 'Hasan Ruhani'ye idam', 'Diktatör Ruhani', 'Rejim değişmeli', 'Ruhani başaramayacaksın' yazılı dövizler taşıdı.

- BM binası önünde Ruhani karşıtı protesto- İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'de protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Hasan Ruhani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:36 Kaynak: İHA
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