BM binasında tiyatro oyunu

İki oyuncu, Kraliyet Akademisi Uluslararası Bilim Kurulu Genel Direktörü HRH Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite tarafından yapılan davet üzerine, "Kaşıksurat" (Spoonface) adlı oyunun prömiyerini 21 Eylül Uluslararası Barış Günü'nde Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in kurulduğu binada yapacak. Lee Hall tarafından kaleme alınan oyun, otizmli ve kanser olan bir çocuğun hayata veda etmeden önceki son sözlerinden yola çıkıyor. "Farklılığın seni sen yapar" mesajını taşıyan oyun, İngilizce, Fransızca ve Türkçe olmak üzere üç ayrı dilde sahnelenecek. Poyrazoğlu ve Ergen, "Kaşıksurat"ı dünyanın çeşitli yerlerinde oynamayı planlıyor.