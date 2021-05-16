BM Birleşik Krallık Temsilcisi Dame Barbara Woodward BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki şiddetine yönelik son derece... - Son Dakika

BM Birleşik Krallık Temsilcisi Dame Barbara Woodward BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki şiddetine yönelik son derece endişe duyduğunu ve insani durumun iyileştirilmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, Ramazan Bayramı sırasında gerçekleşen bu kabul edilemez hak ihlallerinin durdurulması için en iyi yolun iki devletli çözüm olduğunu ifade etti. - LONDRA