BM Biyoçeşitlilik Konferansı Çin'den Kanada'ya Taşındı - Son Dakika
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BM Biyoçeşitlilik Konferansı Çin'den Kanada'ya Taşındı

22.06.2022 16:04
BM Biyoçeşitlilik Konferansı Çin'den Kanada'ya Taşındı

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (COP15) Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısının ikinci bölümü, bu yıl 5-17 Aralık tarihleri arasında Kanada'nın Montreal kentinde yapılacak.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (COP15) Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısının ikinci bölümü, bu yıl 5-17 Aralık tarihleri arasında Kanada'nın Montreal kentinde yapılacak. Başlangıçta bu yıl Nisan ayında Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de yapılması planlanan toplantı, küresel Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmiş ve başka bir yere taşınmasına karar verilmişti. Bakanlığa göre, Çin, önemli ve siyasi meseleleri yönlendirmek açısından COP15'in başkanı olarak hareket etmeye devam edecek.

COP15'in ilk bölümü, geçen Ekim ayında Kunming'de hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak başarıyla gerçekleştirildi. Bu bölümdeki edinimler, küresel biyoçeşitlilik yönetimine ve 2020 sonrası küresel biyoçeşitlilik çerçevesinin benimsenmesine güçlü bir siyasi ivme kazandırdı. Çin biyoçeşitliliğin korunmasına büyük önem veriyor ve küresel biyoçeşitlilik çerçevesine ilişkin müzakereleri ilerletmek ve tüm yaşam için ortak bir geleceği inşa etmeye daha fazla katkı sağlamak amacıyla COP15'in ikinci bölümünde tüm taraflar ve paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Biyoçeşitlilik Konferansı Çin'den Kanada'ya Taşındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Biyoçeşitlilik Konferansı Çin'den Kanada'ya Taşındı - Son Dakika
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