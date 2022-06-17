BM, bu yıl Mozambik'te 100 bin civarında kişiye yardım sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

BM, bu yıl Mozambik'te 100 bin civarında kişiye yardım sağladı

17.06.2022 10:13
BM, bu yıl Mozambik'te 100 bin civarında kişiye yardım sağladı

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu yıl, Mozambik'in Cabo Delgado bölgesindeki çatışmalardan etkilenen yaklaşık 100 bin kişiye insani yardım sağladığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu yıl, Mozambik'in Cabo Delgado bölgesindeki çatışmalardan etkilenen yaklaşık 100 bin kişiye insani yardım sağladığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basına yaptığı açıklamada, Mozambik'teki insani yardım çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bu yıl içerisinde yaklaşık 100 bin kişiye yardım sağladıkları bilgisini paylaşan Dujarric, son 1 haftada ise 17 bin kişiye yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Ancuabe ve Meluco bölgelerinde de yardıma ihtiyaç duyan kişiler olduğunu vurgulayan Dujarric, bu bölgelerdeki 84 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

YORUMLAR
500
BM, Filistinli yardım kuruluşu yetkilisi Halebi'nin mahkumiyet kararını kınadı BM, Filistinli yardım kuruluşu yetkilisi Halebi'nin mahkumiyet kararını kınadı Pakistan, BM'den Keşmirlilerin hakları için güvenilir adımlar atmasını istedi Pakistan, BM'den Keşmirlilerin hakları için güvenilir adımlar atmasını istedi
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Mozambik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, bu yıl Mozambik'te 100 bin civarında kişiye yardım sağladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:15 Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları yapan İsrail'den açıklama: İranlı terör hücresi yakalanana dek devam edeceğiz
10:14 Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren düşüyor! 5 gün boyunca sağanak yağıuş bekleniyor
10:12 Mustafa Sarıgül'ü sinirden çıldırtan soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz
10:11 Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Televizyonda karşılaşırsak açıklarım
10:09 Çiftçilerin merakla beklediği haber! 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
10:05 Yemekteyiz yarışmasında gerginlik! Zuhal Topal, bir yarışmacıyı diskalifiye etti
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
09:42 Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 10:32:31. #1.13#
SON DAKİKA: BM, bu yıl Mozambik'te 100 bin civarında kişiye yardım sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement