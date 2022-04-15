BM, Buça'da sokaklardaki cesetler nedeniyle "dehşete düştüklerini" açıkladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'nın Buça kentinde sokaklarda yatan cesetler ve toplu mezarlara dair ortaya çıkan fotoğraflardan dehşete düştüğünü belirtti.

Yazılı açıklamasında Bachelet, Buça'da sokaklara atılan cesetler ve toplu mezarlara dair uydu görüntülerini değerlendirdi.

Bachelet, Buça ve diğer bazı kentlerde sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğüne dair haberlerin rahatsız edici olduğunu vurgulayarak, bu uygulamaların uluslararası insan hakları hukukunu çiğnediği fikrini savundu.

"Buça'daki toplu mezarlar ve sokaklarda yatan cesetlere dair görsellerden ötürü dehşete düştüm." açıklamasını yapan Bachelet, toplu mezarlardaki cesetlerin çıkarılarak kimliklerinin tanımlanması ve kesin ölüm nedenlerine dair ailelerine haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

Michelle Bachelet, Buça'da yaşananları ortaya çıkarmak üzere bağımsız ve etkili incelemenin yapılmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.