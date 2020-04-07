BM Cammu Keşmir'deki tutukluların sağlık durumunun "sıkı takibini" istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Cammu Keşmir'deki tutukluların sağlık durumunun 'sıkı takibini' istedi - Son Dakika

BM Cammu Keşmir'deki tutukluların sağlık durumunun "sıkı takibini" istedi

13 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, üye devletlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki tutukluların durumunu "sıkı takip etmeleri" çağrısında bulunduğu bildirildi.

BM Cammu Keşmir'deki tutukluların sağlık durumunun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, üye devletlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki tutukluların durumunu "sıkı takip etmeleri" çağrısında bulunduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir'deki tutuklulara dikkati çekti.

Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in, BM'ye üye devletlerden, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki tutukluların sağlık durumunu Kovid-19 salgını süresince "sıkı takip etmelerini" istediğini aktardı.

İnsan hakları örgütleri, dün Hint hükümetine, Cammu Keşmirli tutukluları salıverme çağrısı yapmıştı. Çağrıda, keyfi olarak tutuklanan Cammu Keşmirli mahkumların serbest bırakılması istenmişti.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 858'e yükselirken, salgın sebebiyle 136 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, geçen yıl 5 Ağustos'ta kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Hindistan, Sekreter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:18 Kaynak: AA

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